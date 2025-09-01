ЗСУ з HIMARS та дронами розбили групу російської бронетехніки при наступі на Покровському напрямку

Удар по російській бронетехніці на Покровському напрямку. Фото: кадр із відео

На посилення наступальних дій у напрямку міста Добропілля на Донеччині росіяни перекинули нові підрозділи з Курської області. Про це повідомили у підрозділі Ivan Franko Group 79-ї десантно-штурмової бригади ЗСУ.



Зокрема, окупанти туди перекинули 155-ту бригаду морської піхоти ЗС РФ.



Ввечері 28 серпня українська аеророзвідка зафіксувала спробу механізованого наступу з напрямку сіл Прогрес-Малинівка у складі семи одиниць бронетехніки та до 100 людей особового складу. Екіпаж Ivan Franko Group у взаємодії з розрахунком РСЗВ HIMARS завдали удару по штурмовій бронегрупі, яка в результаті не змогла доїхати до передових позицій 79-ї ОДШБр і була повністю розбита.



Загальна кількість знищеної IFG бронетехніки склала – три одиниці, знерухомленої та залишеної – дві одиниці, розрахунком HIMARS – одна одиниця, суміжними підрозділами – одна одиниця. Втрати живої сили армії РФ внаслідок комплексного удару FPV та HIMARS склали від 50 до 100 солдатів.

Нагадаємо, що Росія зосередила велику кількість морської піхоти на Покровському напрямку.