У серпні майже на 20% впали темпи окупації території України – DeepState

Російські окупанти. Фото: Міноборони РФ

У серпні на 18% впали темпи окупації української території. Про це повідомили аналітики DeepState.



Російські війська минулого місяця захопили 464 квадратних метри. Росіяни у серпні вийшли на показник 19% окупації всієї території України. Востаннє ЗС РФ мали його ще 3 жовтня 2022 року перед наступом Сил оборони України на село Дудчани Херсонської області.



«Саме так – приріст окупованих територій за 2 роки та 11 місяців практично дорівнює нулю. Але аналогічно можна сказати, що на сході України ми втратили стільки ж територій, скільки звільнено на правому березі Херсонщини за аналогічний період», – зазначили в DeepState.



Кореляція штурмових дій та відношення втрачених територій на напрямках фронту:

Новопавлівський – 38% від усіх квадратних кілометрів, 16% штурмових дій на місяць;

Лиманський – 27% та 17%;

Покровський – 19% та 33%;

Торецький – 9% та 6%;

Сіверський – 3% та 4%;

Краматорський – 3% та 3%;

Запорізька область – 1% та 1%;

Сумська область – 0% та 7%.

«Висновки аналогічні минулому місяцю. У цій кореляції найефективніші Покровський і Сумський напрямки, адже саме там противнику, щоб досягти успіху, потрібно частіше атакувати. А ось Новопавлівський є найпроблемнішим і там ворог меншою кров'ю має більші успіхи. Проблеми з'явилися ще й на Лиманському, адже втрачена більша частина Серебрянського лісу», – заявили аналітики.

Нагадаємо, що Росія зосередила велику кількість морської піхоти на Покровському напрямку.