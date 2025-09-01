У серпні майже на 20% впали темпи окупації території України – DeepState

У серпні на 18% впали темпи окупації української території. Про це повідомили аналітики DeepState.
Російські війська минулого місяця захопили 464 квадратних метри. Росіяни у серпні вийшли на показник 19% окупації всієї території України. Востаннє ЗС РФ мали його ще 3 жовтня 2022 року перед наступом Сил оборони України на село Дудчани Херсонської області.
«Саме так – приріст окупованих територій за 2 роки та 11 місяців практично дорівнює нулю. Але аналогічно можна сказати, що на сході України ми втратили стільки ж територій, скільки звільнено на правому березі Херсонщини за аналогічний період», – зазначили в DeepState.
Кореляція штурмових дій та відношення втрачених територій на напрямках фронту:
«Висновки аналогічні минулому місяцю. У цій кореляції найефективніші Покровський і Сумський напрямки, адже саме там противнику, щоб досягти успіху, потрібно частіше атакувати. А ось Новопавлівський є найпроблемнішим і там ворог меншою кров'ю має більші успіхи. Проблеми з'явилися ще й на Лиманському, адже втрачена більша частина Серебрянського лісу», – заявили аналітики.
Нагадаємо, що Росія зосередила велику кількість морської піхоти на Покровському напрямку.