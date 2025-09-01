Російські війська майже втричі збільшили кількість артилерійських ударів на Лиманському напрямку – ЗСУ

Ситуація на Лиманському напрямку. Фото: карта DeepState

На Лиманському напрямку російська армія має просування у Серебрянському лісництві за рахунок знищення українських позицій за допомогою артилерії. Про це в ефірі «Суспільного» повідомив речник 11-го армійського корпусу ЗСУ Дмитро Запорожець.



За його словами, кількість артилерійських ударів на цьому напрямку останнім часом збільшилася майже втричі.



«Якщо раніше було 80-90 обстрілів щодня, то на сьогодні може бути 190 та 200. Ворог намагається активніше впливати на позиції Сил оборони», – зазначив Запорожець.

