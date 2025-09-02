Російські війська проводять ротацію між Донбасом та Херсонщиною

Перекидання російських військових. Джерело: t.me/andriyshTime

З суботи зафіксовано зустрічні переміщення російських військ: з півночі Донецької області техніка та особовий склад прямують у бік Херсонщини, а із Запорізької області – у бік північних районів Донеччини. Про це повідомляє «Андрющенко-Time».



За словами російських військових, яких чули на стоянках, відбувається ротація: підрозділи з-під Бахмута перекидають на Херсонський напрямок, а війська із Херсонщини переміщуються на північ Донецької області. При цьому стан особового складу, що прибуває з півночі, описується як «досить поганий».



Також розпочалось часткове виведення військовослужбовців із навчальних таборів у районі Маріуполя та Бердянська, проте поки що не у значних масштабах. За прогнозами, протягом тижня динаміка може змінитись.

Загалом, станом на зараз, не спостерігається перекидання додаткових резервів ані на північ Донецької області, ані у бік Запоріжжя, йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у серпні на 18% впали темпи окупації української території.