Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

У російському Ростові-на-Дону виникли пожежі у багатоповерхівках після атаки дронів: четверо постраждали

02 вересня 2025, 09:20

У російському Ростові-на-Дону виникли пожежі у багатоповерхівках після атаки дронів: четверо постраждали

Після атаки безпілотників у російському Ростові-на-Дону виникли пожежі. Фото з місцевих пабліків Після атаки безпілотників у російському Ростові-на-Дону виникли пожежі. Фото з місцевих пабліків

Вночі безпілотники атакували російський Ростов-на-Дону. У районі Левенцівки пожежі виникли у багатоквартирних будинках. Про це повідомляють губернатор регіону та місцеві канали.

Губернатор Ростовської області Юрій Слюсар повідомив, що «внаслідок атаки в мікрорайоні Левенцовський пошкоджені та спалахнули верхні поверхи двох багатоповерхових будинків на вулиці Ткачова та Єрьоменка. Чотири особи постраждали, серед них дитина».

Режим «безпілотна небезпека» було оголошено у місті близько першої години ночі. До місця приїхали екстрені служби.

За повідомленням Міноборони РФ, за ніч «було перехоплено та знищено» 13 українських БПЛА над територією Ростовської області.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Інше
Пожежі Атака БПЛА Ростов-на-Дону
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
11:30
Партизани порушили логістику окупантів під Дебальцевим
11:24
На окупованій Донеччині майже 3000 осіб оштрафовано російськими судами за порушення комендантської години
10:47
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
10:43
18-а Слов'янська бригада НГУ: Росія знищила канал «Сіверський Донець–Донбас»
08:59
Російські війська проводять ротацію між Донбасом та Херсонщиною
18:40
ГУР і Спротив знищили командний пункт 35-ї армії РФ на Запоріжжі
17:45
У будівлі IT-хабу захопленого Маріуполя функціонуватиме музей «сво»
17:14
У окупованій Ясинуватій показали розбиті й розграбовані потяги УЗ
15:46
У школах Луганщини навчатимуться майже 17 тисяч дітей
15:21
Під дулом автомата: як починається «навчальний рік» у Приазов'ї
13:39
У Криму половина шкільних автобусів без водіїв через мобілізацію
11:51
В окупованому Маріуполі пенсіонерка віддала шахраям 380 тисяч рублів
11:01
ГУР показало відео ліквідації російських Мі-8 у Криму
10:27
У Маріупольському порту знову вантажать вкрадене зерно та вугілля
16:42
Без води та вчителів: як зустрічають 1 вересня в окупованому Донбасі
11:40
Від вугільного серця до порожнечі: що залишилося від шахт Донбасу
07:30
Окупанти не поділили позиції: 21 вбитий та 17 поранених
11:46
В окупованому Маріуполі кількість учнів шкіл скоротилася більш ніж удвічі, першокласників — майже втричі: міськрада
20:15
Дрони атакували анексований Крим, двоє окупантів постраждали — «Атеш»
13:43
Дрон атакував Маріуполь — пошкоджено житловий будинок — ФОТО
усі новини
12:13
Сили оборони звільнили село Удачне на Покровському напрямку
11:56
Російський дрон вдарив по автобусу компідприємства в Костянтинівці: поранено троє людей
11:56
Китай протестує безвізовий режим для росіян на рік
11:32
«Укрзалізниця» обмежила рух поїздів на Дніпропетровщині
11:30
Партизани порушили логістику окупантів під Дебальцевим
11:24
На окупованій Донеччині майже 3000 осіб оштрафовано російськими судами за порушення комендантської години
11:18
Війська РФ за добу вдарили двома районами Донеччини: є пошкодження
10:54
Супутникові знімки показали знищення насосних станцій на НПС «Унеча»
10:54
СБУ спіймала агента РФ на одній із ремонтних баз ЗСУ у Донецькій області
10:47
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
10:43
18-а Слов'янська бригада НГУ: Росія знищила канал «Сіверський Донець–Донбас»
10:27
Десантники показали знищення підрозділів військ РФ під Покровськом
09:57
Сили ППО збили 120 дронів
09:56
Лондон підтримав ініціативу Трампа завершити війну в Україні
09:50
У Сумах виникла масштабна пожежа після атаки російських безпілотників
09:20
У російському Ростові-на-Дону виникли пожежі у багатоповерхівках після атаки дронів: четверо постраждали
08:59
Російські війська проводять ротацію між Донбасом та Херсонщиною
08:47
Росіяни вдарили по Слов'янську дронами: є поранений
07:55
Нічна атака на Білу Церкву: загинула людина, зафіксовано руйнування
23:05
Російські війська майже втричі збільшили кількість артилерійських ударів на Лиманському напрямку – ЗСУ
усі новини
ВІДЕО
Скріншот відео. Джерело: Генштаб ЗСУ Сили оборони звільнили село Удачне на Покровському напрямку
02 вересня, 12:13
Диверсія партизанів у районі Дебальцевого Донецької області. Партизани порушили логістику окупантів під Дебальцевим
02 вересня, 11:30
Старокримське водосховище продовжує висихати у липні 2025 року. Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
02 вересня, 10:47
Десантники показали знищення підрозділів військ РФ під Покровськом Десантники показали знищення підрозділів військ РФ під Покровськом
02 вересня, 10:27
Сильна пожежа спалахнула сьогодні вночі у Сумах після атаки російських безпілотників. Фото з місцевих пабліків У Сумах виникла масштабна пожежа після атаки російських безпілотників
02 вересня, 09:50
Після атаки безпілотників у російському Ростові-на-Дону виникли пожежі. Фото з місцевих пабліків У російському Ростові-на-Дону виникли пожежі у багатоповерхівках після атаки дронів: четверо постраждали
02 вересня, 09:20
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір