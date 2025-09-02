У російському Ростові-на-Дону виникли пожежі у багатоповерхівках після атаки дронів: четверо постраждали

Вночі безпілотники атакували російський Ростов-на-Дону. У районі Левенцівки пожежі виникли у багатоквартирних будинках. Про це повідомляють губернатор регіону та місцеві канали.
Губернатор Ростовської області Юрій Слюсар повідомив, що «внаслідок атаки в мікрорайоні Левенцовський пошкоджені та спалахнули верхні поверхи двох багатоповерхових будинків на вулиці Ткачова та Єрьоменка. Чотири особи постраждали, серед них дитина».
Режим «безпілотна небезпека» було оголошено у місті близько першої години ночі. До місця приїхали екстрені служби.
За повідомленням Міноборони РФ, за ніч «було перехоплено та знищено» 13 українських БПЛА над територією Ростовської області.
