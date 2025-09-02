У Сумах виникла масштабна пожежа після атаки російських безпілотників

Сильна пожежа спалахнула сьогодні вночі у Сумах після атаки російських безпілотників. Фото з місцевих пабліків

Внаслідок російської атаки в Сумах почалася масштабна пожежа. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

«Російські ударні дрони поцілили по нежитлових будинках у Зарічному районі міста», — написав Григоров.

Він додав, що за попередніми даними, обійшлося без жертв.

«Наслідки атаки з'ясовуються. Загроза нових атак зберігається. Прошу мешканців області не ігнорувати сигнал повітряної тривоги та перебувати у укриттях до відбою», — наголосив Григоров.

Раніше повідомлялося, що сьогодні вночі російські окупаційні війська атакували Слов'янськ на Донеччині двома ударними безпілотниками «Герань-2». В результаті поранено одну людину.