У Сумах виникла масштабна пожежа після атаки російських безпілотників

Внаслідок російської атаки в Сумах почалася масштабна пожежа. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.
«Російські ударні дрони поцілили по нежитлових будинках у Зарічному районі міста», — написав Григоров.
Він додав, що за попередніми даними, обійшлося без жертв.
«Наслідки атаки з'ясовуються. Загроза нових атак зберігається. Прошу мешканців області не ігнорувати сигнал повітряної тривоги та перебувати у укриттях до відбою», — наголосив Григоров.
Раніше повідомлялося, що сьогодні вночі російські окупаційні війська атакували Слов'янськ на Донеччині двома ударними безпілотниками «Герань-2». В результаті поранено одну людину.
