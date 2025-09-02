Лондон підтримав ініціативу Трампа завершити війну в Україні

Міністр оборони Великої Британії Джон Хілі. Джерело: gov.uk

Велика Британія підтримала ініціативу президента США Дональда Трампа завершити війну в Україні та зміцнити безпеку для європейських союзників.



Як повідомив Sky News, про це у Палаті громад заявив міністр оборони Великої Британії Джон Хілі. За його словами, Лондон вітає намір Трампа «покласти край цій жахливій війні» і готовий активно працювати над створенням надійних гарантій безпеки для союзників України.

Міністр наголосив, що союзники продовжують обговорювати формат майбутньої мирної угоди та механізми її гарантій. Водночас, за словами Хілі, деталі навмисно не розголошуються, щоб «не робити росіян мудрішими» і не посилювати позиції Володимира Путіна на можливих переговорах.



Хілі також повідомив про масштабні постачання британської військової допомоги Україні. За останні 50 днів країна передала Києву 60 тисяч артилерійських снарядів, 2,5 тисяч безпілотників, майже 5 мільйонів набоїв, реактивні боєприпаси, 30 транспортних засобів, інженерне обладнання, а також близько 200 систем радіоелектронної боротьби та протиповітряної оборони.

