18-а Слов'янська бригада НГУ: Росія знищила канал «Сіверський Донець–Донбас»

Зруйнований канал Сіверський Донець-Донбас. Джерело: t.me/bsp_donbas

Канал «Сіверський Донець–Донбас», який десятиліттями забезпечував водою східні області України, було зруйновано російськими військами. Саме ним вода надходила і до тимчасово окупованого Донецька.

Як повідомляє офіційний Telegram-канал батальйону спеціального призначення «Донбас» 18-ї Слов'янської бригади НГУ, агресор знищив насосні станції, греблі та всю інфраструктуру каналу.

У результаті в Донецьку склалася критична ситуація з водопостачанням. Росія, прикриваючись риторикою про захист Донбасу, фактично позбавила місцевих жителів елементарного — питної води.

Влітку 2024 року саме на цій лінії бійці батальйону «Донбас» тримали оборону. Там, де колись текла вода до окупованого міста, українські воїни ціною власної крові зупинили просування російської армії.

Нагадаємо, ситуація з водою на окупованій частині Донецької області стрімко виходить за межі контрольованої НП. Це вже не просто водна криза, а гуманітарна катастрофа.