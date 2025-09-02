Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Партизани порушили логістику окупантів під Дебальцевим

02 вересня 2025, 11:30

Партизани порушили логістику окупантів під Дебальцевим

Диверсія партизанів у районі Дебальцевого Донецької області. Диверсія партизанів у районі Дебальцевого Донецької області.

Партизани руху «АТЕШ» провели диверсію в районі Дебальцевого Донецької області. В результаті операції була порушена логістика і затримано постачання російських військ на Донецькому напрямку.

«Ми спеціально обрали цю точку для атаки — по даному маршруту регулярно проходять потяги з паливом, боєприпасами та технікою. Тут затримки в поставках безпосередньо впливають на зниження боєздатності окупаційної армії на пріоритетному для окупантів напрямку», — йдеться в повідомленні.

За даними руху, саме через цю ділянку регулярно проходять поїзди з паливом, боєприпасами й технікою. Затримка поставок знижує боєздатність армії РФ на пріоритетній для неї ділянці фронту.

Раніше партизанський рух «АТЕШ» заявив про знищення вежіз в'язку в Краснодарському краї.

