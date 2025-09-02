Сили оборони звільнили село Удачне на Покровському напрямку

Скріншот відео. Джерело: Генштаб ЗСУ

На Покровському напрямку Сили оборони України внаслідок контратаки звільнили село Удачне від російських військ. Відео із зачисткою та моментом підняття державного прапора 2 вересня опублікував Генеральний штаб ЗСУ.



«Зачистка селища Удачне на Донеччині та встановлення прапора. Покровський напрямок», — йдеться у повідомленні штабу.

Судячи з опублікованих кадрів, звільнення Удачного проводили бійці 425 окремого штурмового полку «Скеля».

Нагадаємо, бійці 7-го корпусу Десантно-штурмових військ ЗСУ поділилися кадрами знищення особового складу та військової техніки противника на підступах до Покровська Донецької області.