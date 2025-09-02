Росія стягує морпіхів та десантників до Донецької області — ISW

Фото з відкритих джерел

Росія перекинула до Донецької області частини морської піхоти та повітрянодесантних військ, раніше задіяних на Сумському та Херсонському напрямках. Про це повідомляють військові аналітики.

За даними українських підрозділів безпілотників, на Покровський напрямок прибули підрозділи з Курської області, зокрема, частини 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту. Їхнім завданням називають посилення наступальних дій у бік Добропілля.

Російські джерела також стверджують, що до Донбасу передислоковано підрозділи 177-го полку морської піхоти, а також 155-у та 40-ту бригади морпіхів. У регіон перекинуто й елітні десантні з'єднання — 11-а окрема бригада ВДВ та 76-а дивізія, які, як стверджується, були «екстренно спрямовані» на найнапруженіший напрямок боїв.

Крім того, підрозділи 70-го мотострілецького полку, які раніше перебували в Херсонській області, направлені в район Бахмута. За оцінками експертів, їх можуть задіяти для посилення атак на Костянтинівку чи Сіверськ.



Військові аналітики зазначають: зосередження військ вказує на те, що Росія робить ставку на осінній наступ у спробах захопити частину Донецької області, особливо в районах Добропілля, Покровська і Костянтинівки, пише ISW.



Перекидання військ із Сумської області на Донбас свідчить про зниження пріоритетності наступу на північному напрямку. Натомість Москва намагається посилити тиск на укріплені райони України на заході Донецької області. Однак такі дії супроводжуються важкими втратами, що змушує командування постійно перекидати підкріплення.



Експерти нагадують: ще минулого року Росія намагалася розвинути наступ на Покровському напрямку. Однак тоді просування виявилося вкрай повільним із великими втратами у живій силі та техніці.

Нагадаємо, Росія зосередила велику кількість морської піхоти на Покровському напрямку.