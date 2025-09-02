Командир РФ погрожує застрелити солдатів за відступ — перехоплення

Радіоперехоплення окупантів показало реальну розмову, в якій російський «командир» погрожує застрелити своїх солдатів, якщо вони відступлять або не виконають наказ. Перехоплення було опубліковано відділом комунікацій 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади ДШВ ЗС України.



На записі чутно, як командир загарбників, використовуючи нецензурну лайку, обіцяє ліквідувати підлеглих власною мінометною батареєю в разі відступу з позицій.



«А вони ж думали, що піти в армію — краще, ніж сісти в тюрму», — зазначають у повідомленні 82-ї ОДШБр.