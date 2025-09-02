Святогірська МВА просить мешканців виїхати у безпечні регіони

Фото: Святогірська міська військова адміністрація

Мешканцям Святогірської громади радять не відкладати евакуацію. Із таким зверненням виступила Святогірська міська військова адміністрація.



Військові наголошують, що країна-агресор щодня обстрілює та руйнує критичну інфраструктуру, включаючи енергетичні об'єкти Донецької області. Майбутня зима 2025—2026 року, за прогнозами, стане найскладнішою, тому людям варто заздалегідь подбати про безпеку своїх сімей.



Адміністрація опублікувала алгоритм дій для евакуації мирних жителів у безпечніші регіони:

зателефонувати до контактного центру за номером +38099-073-81-62 для організації безкоштовного транспорту;

підготувати необхідні речі, документи та гроші;

перед виїздом відключити воду, газ та електрику;

дочекатися приїзду транспорту благодійних чи гуманітарних організацій, який доставить людей до транзитного пункту.

На транзитних пунктах мешканцям обіцяють гуманітарну та психологічну допомогу, гаряче харчування, а також можливість оформити разову грошову виплату у розмірі 10 800 грн. на особу. Крім того, тут проводиться реєстрація та допомога з розміщенням.



«Ми готові відповісти на усі ваші запитання. Телефонуйте за номером +38099-073-81-62», — повідомили у Святогірській міській військовій адміністрації.

Нагадаємо, волонтери громадської організації «Проліска Донецька» евакуювали літню мешканку громади до безпечнішого регіону України.