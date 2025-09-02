Росія та Китай підписали меморандум про будівництво газопроводу «Сила Сибіру-2»

З Росії до Китаю збираються побудувати ще один газопровід. Фото: Газпром

Російська компанія «Газпром» і китайська CNPC підписали «юридично зобов'язуючий меморандум» про будівництво трубопроводу «Сила Сибіру-2» для постачання газу з родовищ Ямала до Китаю. Про це оголосив голова «Газпрому» Олексій Міллер 2 вересня.

За повідомленням «Інтерфакс», очікується, що в рамках нової домовленості поставки здійснюватимуться протягом 30 років, обсяг — 50 мільярдів кубометрів на рік.

Крім того, пише РБК, сторони домовилися збільшити постачання газу трубопроводом «Сила Сибіру» з 38 до 44 мільярдів кубометрів на рік і через «Східний маршрут» з 10 до 12 мільярдів кубометрів на рік.

Росія та Китай багато років обговорюють запуск «Сили Сибіру-2» — трубопроводу, який має пройти від родовищ «Газпрому» на Ямалі через Західний Сибір та Монголію на північний схід Китаю.

Зазначається, що «Сила Сибіру-2» здатна перетворити Росію на найбільшого експортера на китайському ринку.

Раніше повідомлялося, що з 15 вересня Китай відкриє безвізовий в'їзд для громадян Росії зі звичайним закордонним паспортом на строк до 30 діб. Режим діятиме у тестовому форматі рік – до 14 вересня 2026 року.