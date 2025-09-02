Путін запропонував перекрити Україні газ та світло

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо та президент РФ Володимир Путін. Скріншот

Російський президент Володимир Путін запропонував перекрити Україні постачання газу та електроенергії. За його словами, такі заходи могли б «зупинити порушення чужих інтересів» з боку Києва.



Заява прозвучала під час переговорів із прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо, коли обговорювалися удари Збройних сил України по енергетичній інфраструктурі РФ.



«Україна отримує значні обсяги енергоресурсів через сусідні країни Східної Європи. Закрийте реверсне постачання газу, припиніть експорт електроенергії — і вони одразу зрозуміють, що існують певні межі», — сказав Путін, звертаючись до Фіцо.



Словацький прем'єр у свою чергу зазначив, що вважає удари по енергетичних об'єктах неприпустимими. Він також заявив, що має намір порушити це питання на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, яка запланована на п'ятницю в Ужгороді.

Нагадаємо, Святогірська міська військова адміністрація закликає жителів громади евкуюватися через російські удари по енергетичній інфраструктурі. Це ускладнить осінньо-зимовий період.