З РФ та окупації повернули ще одну групу українських дітей

02 вересня 2025, 15:33

Ще групу українських дітей повернуто з СОТ та РФ. Фото: Дмитро Лубінець

Україна повернула ще одну групу українських дітей, які проживали в Росії та на окупованій частині. Це стало можливим завдяки злагодженій роботі Офісу омбудсмена України, державних органів, гуманітарних організацій та міжнародних партнерів. Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.

«Вік повернутих дітей — від 3 місяців до 18 років. Усі неповнолітні, які перебували на ТОТ та РФ, були змушені відвідувати російську школу. Вони перебували під постійним психологічним тиском і у фізичній небезпеці», — зазначив він.

За словами Лубінця, серед повернутих — мати з 15-річною дочкою. Вони втратили будинок та документи через постійні обстріли окупантів. Дівчинка не могла відвідувати українську школу онлайн.



Крім того, вдалося успішно організувати виїзд дитині з інвалідністю, яка проживала в окупації спільно з родичами. Хлопчик потребує невідкладного лікування та постійного догляду. Тепер про нього дбатиме його мама.

Раніше ми писали, що в Україну вдалося повернути чотирьох молодих людей та немовлят, які весь час перебували на захопленій території.

