В'язня Азовсталі Євгена Капустяна засуджено на 18 років і він не потрапляє в обміни військовополонених

В'язень Азовсталі Євген Капустян. Фото: особистий архів

У травні 2022 року Росія захопила близько 2,5 тисяч українських захисників металургійного заводу «Азовсталь» у Маріуполі. Серед них був Євген Капустян із позивним Барт. Перший вихід із «Азовсталі» був 16 травня, який тривав 4 дні – до 20 травня. Євген серед останніх виходив з Азовсталі і потрапив у полон 20 травня. З того часу перебуває у російській в'язниці.

11 грудня 2024 року суддя Південного окружного військового суду в Ростові-на-Дону Безгуб Ілля Миколайович визнав Євгена Капустяна винним у скоєнні злочинів, передбачених ст. 205.3 КК РФ та ч. 2 ст. 205.4 КК РФ. Його звинуватили в «участі в терористичній спільноті» (ч. 2 ст. 205.4 КК РФ) та «навчанні терористичній діяльності» (ст. 205.3 КК РФ) лише за службу в батальйоні «Азов» у складі 12-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії.

Євген Капустян. Фото: особистий архів



Євген Капустян родом із села Богданівка Бердянського району. Службу в Нацгвардії розпочав орієнтовно у 2018 році, спочатку в частині №3029 у Запоріжжі, а з 2020-го — в «Азові» (військова частина №3057), що дислокувався у Маріуполі.

Євген Капустян. Фото: особистий архів



У перші дні повномасштабного вторгнення він отримав поранення на «Азовсталі», переніс операцію і через три тижні перебування у шпиталі знову повернувся до лав захисників. 20 травня 2022 року Капустян вийшов із оточеного заводу одним із останніх.



Наразі Євгену Капустяну 28 років, він утримується у в'язниці загального режиму в Оренбурзькій області. Його брат Антон повідомив «Новинам Донбасу», що Координаційний штаб із поводження з військовополоненими має всю необхідну інформацію про місцезнаходження Євгена.



Незалежний правозахисний проєкт «Меморіал» визнав Капустяна політв'язнем. За словами правозахисників, його справа побудована не на фактах, а на приналежності до «Азова».



Капустяна не звинувачують у скоєнні воєнних злочинів, а його кримінальне переслідування грубо порушує норми міжнародного права, зокрема, Женевську конвенцію про захист військовополонених. Сукупність порушень з боку Росії може бути кваліфікована як воєнний злочин, наголошують правозахисники.

Історія Євгена Капустяна — це історія незаконного тюремного ув'язнення та боротьби за життя. Його утримання — це виклик міжнародному праву. Україна та світова спільнота мають продовжувати домагатися звільнення захисників «Азовсталі».

Нагадаємо, Україна зацікавлена у поверненні усіх своїх громадян із полону та російських в'язниць.