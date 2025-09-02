Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

В'язня Азовсталі Євгена Капустяна засуджено на 18 років і він не потрапляє в обміни військовополонених

02 вересня 2025, 16:07

В'язня Азовсталі Євгена Капустяна засуджено на 18 років і він не потрапляє в обміни військовополонених

В'язень Азовсталі Євген Капустян. Фото: особистий архів В'язень Азовсталі Євген Капустян. Фото: особистий архів

У травні 2022 року Росія захопила близько 2,5 тисяч українських захисників металургійного заводу «Азовсталь» у Маріуполі. Серед них був Євген Капустян із позивним Барт. Перший вихід із «Азовсталі» був 16 травня, який тривав 4 дні – до 20 травня. Євген серед останніх виходив з Азовсталі і потрапив у полон 20 травня. З того часу перебуває у російській в'язниці.

11 грудня 2024 року суддя Південного окружного військового суду в Ростові-на-Дону Безгуб Ілля Миколайович визнав Євгена Капустяна винним у скоєнні злочинів, передбачених ст. 205.3 КК РФ та ч. 2 ст. 205.4 КК РФ. Його звинуватили в «участі в терористичній спільноті» (ч. 2 ст. 205.4 КК РФ) та «навчанні терористичній діяльності» (ст. 205.3 КК РФ) лише за службу в батальйоні «Азов» у складі 12-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії.

Євген Капустян. Фото: особистий архів

Євген Капустян. Фото: особистий архів

Євген Капустян родом із села Богданівка Бердянського району. Службу в Нацгвардії розпочав орієнтовно у 2018 році, спочатку в частині №3029 у Запоріжжі, а з 2020-го — в «Азові» (військова частина №3057), що дислокувався у Маріуполі.

Євген Капустян. Фото: особистий архів Євген Капустян. Фото: особистий архів

У перші дні повномасштабного вторгнення він отримав поранення на «Азовсталі», переніс операцію і через три тижні перебування у шпиталі знову повернувся до лав захисників. 20 травня 2022 року Капустян вийшов із оточеного заводу одним із останніх.

Наразі Євгену Капустяну 28 років, він утримується у в'язниці загального режиму в Оренбурзькій області. Його брат Антон повідомив «Новинам Донбасу», що Координаційний штаб із поводження з військовополоненими має всю необхідну інформацію про місцезнаходження Євгена.

Незалежний правозахисний проєкт «Меморіал» визнав Капустяна політв'язнем. За словами правозахисників, його справа побудована не на фактах, а на приналежності до «Азова».

Капустяна не звинувачують у скоєнні воєнних злочинів, а його кримінальне переслідування грубо порушує норми міжнародного права, зокрема, Женевську конвенцію про захист військовополонених. Сукупність порушень з боку Росії може бути кваліфікована як воєнний злочин, наголошують правозахисники.

Історія Євгена Капустяна — це історія незаконного тюремного ув'язнення та боротьби за життя. Його утримання — це виклик міжнародному праву. Україна та світова спільнота мають продовжувати домагатися звільнення захисників «Азовсталі».

Нагадаємо, Україна зацікавлена у поверненні усіх своїх громадян із полону та російських в'язниць. 

ТЕГИ

Місця
Маріуполь Донецька область Азовсталь
Люди
Євген Капустян
Інше
російський полон захисник Маріуполя
Організації
Азов
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
17:57
У Маріуполі ударом уражена техніка РФ у промислових гаражах
15:33
З РФ та окупації повернули ще одну групу українських дітей
11:30
Партизани порушили логістику окупантів під Дебальцевим
11:24
На окупованій Донеччині майже 3000 осіб оштрафовано російськими судами за порушення комендантської години
10:47
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
10:43
18-а Слов'янська бригада НГУ: Росія знищила канал «Сіверський Донець–Донбас»
08:59
Російські війська проводять ротацію між Донбасом та Херсонщиною
18:40
ГУР і Спротив знищили командний пункт 35-ї армії РФ на Запоріжжі
17:45
У будівлі IT-хабу захопленого Маріуполя функціонуватиме музей «сво»
17:14
У окупованій Ясинуватій показали розбиті й розграбовані потяги УЗ
15:46
У школах Луганщини навчатимуться майже 17 тисяч дітей
15:21
Під дулом автомата: як починається «навчальний рік» у Приазов'ї
13:39
У Криму половина шкільних автобусів без водіїв через мобілізацію
11:51
В окупованому Маріуполі пенсіонерка віддала шахраям 380 тисяч рублів
11:01
ГУР показало відео ліквідації російських Мі-8 у Криму
10:27
У Маріупольському порту знову вантажать вкрадене зерно та вугілля
16:42
Без води та вчителів: як зустрічають 1 вересня в окупованому Донбасі
11:40
Від вугільного серця до порожнечі: що залишилося від шахт Донбасу
07:30
Окупанти не поділили позиції: 21 вбитий та 17 поранених
11:46
В окупованому Маріуполі кількість учнів шкіл скоротилася більш ніж удвічі, першокласників — майже втричі: міськрада
усі новини
18:06
До Рівненської області прибув черговий евакуаційний потяг з Донеччини
17:57
У Маріуполі ударом уражена техніка РФ у промислових гаражах
17:49
Звільнення Удачного та Новоекономічного зменшить тиск на Покровськ та Мирноград – ЗСУ
17:39
Син підозрюваного у вбивстві нардепа Парубія загинув у Бахмуті
17:27
Поліцейський з Києва перевозив «ухилянтів» до кордону під виглядом спецназу
17:19
ЗСУ не дали військам РФ прорвати оборону на двох напрямках у Донецькій області: знищена техніка окупантів
17:15
Ердоган: Путін і Зеленський поки не готові до зустрічі
17:08
Армія РФ запустила по Україні дрони: ППО збила 48 цілей
17:05
Обвинувачений у розстрілі українських полонених став міністром у російському Дагестані
16:57
Російська армія окупувала село біля кордону Донецької та Дніпропетровської областей – DeepState
16:54
ЗСУ завдали удару по підкріпленню російських військ у Тьоткіно
16:50
Окупанти поранили фельдшера на Лиманщині
16:18
На Донеччині пошкоджено лісництво внаслідок російських атак
16:07
В'язня Азовсталі Євгена Капустяна засуджено на 18 років і він не потрапляє в обміни військовополонених
16:04
На Донеччині перші сім'ї першокласників вже отримали «Пакунок школяра» вартістю 5000 гривень — ОВА
15:33
З РФ та окупації повернули ще одну групу українських дітей
14:46
Путін запропонував перекрити Україні газ та світло
14:44
ЗСУ знищили пункт постійної дислокації одного з військових підрозділів РФ
14:19
Росія та Китай підписали меморандум про будівництво газопроводу «Сила Сибіру-2»
14:10
Уламки збитого російського БПЛА потрапили на територію дитсадка в Києві
усі новини
ВІДЕО
Місце удару по техніці ЗС РФ. У Маріуполі ударом уражена техніка РФ у промислових гаражах
02 вересня, 17:57
Удар ПС ЗСУ по армії РФ у Тьоткіно. ЗСУ завдали удару по підкріпленню російських військ у Тьоткіно
02 вересня, 16:54
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо та президент РФ Володимир Путін. Скріншот Путін запропонував перекрити Україні газ та світло
02 вересня, 14:46
Полум’я у бліндажі підрозділу РФ після влучання ЗСУ. ЗСУ знищили пункт постійної дислокації одного з військових підрозділів РФ
02 вересня, 14:44
Підозрюваний у вбивстві нардепа Парубія визнав свою провину. Фото: Верховна Рада України/Facebook) Вбивство нардепа Андрія Парубія: підозрюваний визнав свою провину
02 вересня, 13:42
Скріншот відео. Джерело: Генштаб ЗСУ Сили оборони звільнили село Удачне на Покровському напрямку
02 вересня, 12:13
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір