На Донеччині пошкоджено лісництво внаслідок російських атак

Через обстріл у Донецькій області пошкоджено лісництво. Фото:

Через російські обстріли пошкоджено Краснолиманське лісництво колишнього Лиманського держлісгоспу в Донецькій області. Внаслідок атак повністю згоріли гаражні бокси, пожежне депо, котельня та спецтехніка. Про це повідомили у пресслужбі ДП «Ліси України».



Зі співробітників лісництва ніхто не постраждав, а з сім'ї працівників було евакуйовано.



«Але навіть у таких складних умовах люди працюють. Обов'язкові роботи виконуються — здійснюються обходи для виявлення самовільних рубок та лісових пожеж», — йдеться у повідомленні.



У відомстві уточнили, що займання відбуваються практично щодня.



Раніше ми писали, що вночі російські окупаційні війська атакували Слов'янськ на Донеччині двома ударними безпілотниками «Герань-2». В результаті поранено одну людину.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях