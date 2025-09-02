Окупанти поранили фельдшера на Лиманщині

Російський дрон ударив по цивільному автомобілю у селищі Дробишеве Лиманської громади Донецької області. Постраждалих урятував поліцейський екіпаж «Білий янгол». Про це повідомили у пресслужбі поліції.
«Три людини отримали поранення внаслідок нещодавнього влучення російського БпЛА в автомобіль ВАЗ. Серед постраждалих — фельдшер місцевої станції швидкої допомоги, яка їхала на зміну», — йдеться у повідомленні.
Поліцейський екіпаж доставив поранених до медичного закладу.
Крім того, «Білі ангели» евакуювали 10-річну Дарину з батьками та бабусею, яка не може самостійно пересуватися.
Раніше ми писали, що вночі російські окупаційні війська атакували Слов'янськ на Донеччині двома ударними безпілотниками «Герань-2». В результаті поранено одну людину.
