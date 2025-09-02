ЗСУ завдали удару по підкріпленню російських військ у Тьоткіно

Удар ПС ЗСУ по армії РФ у Тьоткіно.

Екіпаж Повітряних сил України завдав удару по підкріпленню російських військ у населеному пункті Тьоткіно. Про це повідомили пілоти ЗСУ в блозі «Соняшник».



Відзначається методичне знищення місць базування російських підрозділів в районі, де щодня відбувається їх накопичення.



«Оскільки багатьох окупантів перекинули на Покровськ, зловити групу з більш ніж десяти загарбників стає важче. Піхота замовила підтримку — ми притягли з собою молоток», — йдеться в повідомленні.



Раніше повідомлялося, що на Покровськ Росія кидає основні сили, а не диверсійно-розвідувальні групи, як раніше. Противник шукає слабкі місця в приватному секторі та поступово просувається.