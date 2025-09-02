Обвинувачений у розстрілі українських полонених став міністром у російському Дагестані

Міністерство з нацполітики та справ релігій Дагестану очолив Темірлан Абуталімов — військовий, якого Україна звинувачувала у розстрілі полонених. Фото: Агентство. Новини

Вріо міністра з національної політики та справ релігій російського Дагестану став учасник війни в Україні Темірлан Абуталімов, повідомила адміністрація очільника республіки Сергія Мелікова.

У червні минулого року Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР) назвало Абуталімова одним із передбачуваних учасників розстрілу чотирьох солдатів ЗСУ, які вирішили здатися в полон.

Вважається, що Абуталімова представили як вріо міністра на нараді у вівторок.

У повідомленні адміністрації глави Дагестану йдеться про те, що Абуталімов проходив стажування в уряді республіки в рамках кадрової програми «Час героїв». Попередника Абуталімова, Енріка Муслімова, призначено радником Мелікова.

ГУР називало Абуталімова одним із причетних до розстрілу чотирьох військових ЗСУ, що здалися в полон в районі села Роботине в Запорізькій області в травні 2024 року. Разом із Абуталімовим, за даними української розвідки, діяло кілька інших російських офіцерів.

Особи учасників розстрілу, згідно з заявою ГУР, були встановлені за відео та перехопленими розмовами. На відеозаписі видно, як четверо військових ЗСУ виходять із піднятими руками і без зброї назустріч російським військовим та лягають на землю, як стверджує ГУР, за командою росіян. Після цього, ймовірно, російські військові розстрілюють українців, які лежать на землі.

Абуталімов та інші російські військові, яких ГУР звинуватило в причетності до розстрілу, також могли брати участь у ще одній розправі над тими, хто здався в полон, повідомляла українська розвідка.

Про це, згідно з опублікованою ГУР інформацією, свідчать радіоперехоплення розмови військових 70-го полку, під час якої командир однієї зі штурмових рот наказав своїм підлеглим розстріляти солдатів ЗСУ.