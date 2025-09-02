Ердоган: Путін і Зеленський поки не готові до зустрічі

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що президенти Росії та України Володимир Путін та Володимир Зеленський поки не готові до особистої зустрічі. Про це турецький лідер повідомив після повернення з Китаю, де проходив саміт Шанхайської організації співробітництва, повідомляє Milliyet.
За словами Ердогана, під час переговорів з Путіним на полях саміту вони обговорювали можливі шляхи завершення війни, наголосивши на необхідності «справедливого миру». Анкара, зазначив він, продовжує виступати за дипломатичне врегулювання конфлікту.
«Поступове підвищення рівня переговорів — це шлях, якого ми бажаємо. Необхідно перетворювати надію на мир на конкретні рішення та результати. Для цього питання потрібно порушувати на рівні лідерів», — заявив турецький президент.
Нагадаємо, Путін запропонував перекрити Україні постачання газу та електроенергії.