ЗСУ не дали військам РФ прорвати оборону на двох напрямках у Донецькій області: знищена техніка окупантів

Ситуація на Лиманському напрямку. Фото: карта Генштабу ЗСУ

1 вересня російська армія намагалася прорвати оборону ЗСУ поблизу села Карпівка на Лиманському напрямку. Про це повідомили у пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ «Дніпро».



Окупанти для штурму застосували п'ять одиниць мототехніки. Українські військові знищили техніку та утримали позиції.



Також війська Росії намагалися здійснити прорив у напрямку села Миролюбівка на Покровському відрізку фронту. Однак бійці ЗСУ зупинили просування, знищили три автомобілі та три мотоцикли та не допустили втрати позицій.

Нагадаємо, що Росія зосередила велику кількість морської піхоти на Покровському напрямку.