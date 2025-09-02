Поліцейський з Києва перевозив «ухилянтів» до кордону під виглядом спецназу

Затримані «спецназівці». Фото: ДБР

Столичний поліціянт організував схему незаконного виїзду «ухилянтів» за кордон, видаючи їх за спецпризначенців. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.



Старшому інспектору поліції Києва повідомили про підозру в тому, що він допомагав військовозобов'язаним чоловікам тікати з країни. Правоохоронець перевозив «клієнтів» зі столиці до Вижницького району Чернівецької області, що межує з Румунією. Вартість послуги становила €6 тис. з людини. Гроші отримувала спільниця, яка працювала з організаторами схеми.



Щоб уникнути викриття, поліціянт оформив фіктивне відрядження, змінював номери автомобіля і встановлював спецсигнали. У разі зупинки заявляв, що везе колег на термінове завдання. Для маскування чоловіків переодягали у форму.



23 серпня 2025 року на в'їзді в Буковину правоохоронці затримали його та п'ятьох військовозобов'язаних. Чоловікам вручили повістки та склали протоколи, а правоохоронцю загрожує до 7 років позбавлення волі за ч. 2 ст. 332 КК України.