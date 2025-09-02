Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Звільнення Удачного та Новоекономічного зменшить тиск на Покровськ та Мирноград – ЗСУ

02 вересня 2025, 17:49

Звільнення Удачного та Новоекономічного зменшить тиск на Покровськ та Мирноград – ЗСУ

Ситуація поблизу Покровська та Мирнограда. Фото: карта DeepState Ситуація поблизу Покровська та Мирнограда. Фото: карта DeepState

На Покровському напрямку є прогрес для українських військ. Про це в ефірі «Суспільного» повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Дніпро» Віктор Трегубов.

За його словами, звільнення селищ Удачне та Новоекономічне зменшить тиск на Покровсько-Мирноградську агломерацію.

«Одне селище із заходу (Удачне – ред.), друге – зі сходу (Новоекономічне – ред.). Росіяни намагалися тиснути з усіх боків - і із заходу, і зі сходу, і з півдня, намагалися підбиратися ще з півночі. Зараз цей тиск буде трохи ослаблений. Задум на оточення Покровська та обрізання лінії сполучення навколо нього не може реалізуватися, попри всю ту неймовірну «орду», яку вони там зібрали», – зазначив Трегубов.

Нагадаємо, що 31 серпня українська армія звільнила селище Новоекономічне.

2 вересня Генштаб ЗСУ повідомив про звільнення селища Удачне.

ТЕГИ

Люди
Віктор Трегубов
Місця
Покровськ Мирноград Удачне Новоекономічне
Організації
ЗСУ ЗС РФ
Інше
Війна Ситуація на фронті Наступ РФ
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
17:57
У Маріуполі ударом уражена техніка РФ у промислових гаражах
15:33
З РФ та окупації повернули ще одну групу українських дітей
11:30
Партизани порушили логістику окупантів під Дебальцевим
11:24
На окупованій Донеччині майже 3000 осіб оштрафовано російськими судами за порушення комендантської години
10:47
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
10:43
18-а Слов'янська бригада НГУ: Росія знищила канал «Сіверський Донець–Донбас»
08:59
Російські війська проводять ротацію між Донбасом та Херсонщиною
18:40
ГУР і Спротив знищили командний пункт 35-ї армії РФ на Запоріжжі
17:45
У будівлі IT-хабу захопленого Маріуполя функціонуватиме музей «сво»
17:14
У окупованій Ясинуватій показали розбиті й розграбовані потяги УЗ
15:46
У школах Луганщини навчатимуться майже 17 тисяч дітей
15:21
Під дулом автомата: як починається «навчальний рік» у Приазов'ї
13:39
У Криму половина шкільних автобусів без водіїв через мобілізацію
11:51
В окупованому Маріуполі пенсіонерка віддала шахраям 380 тисяч рублів
11:01
ГУР показало відео ліквідації російських Мі-8 у Криму
10:27
У Маріупольському порту знову вантажать вкрадене зерно та вугілля
16:42
Без води та вчителів: як зустрічають 1 вересня в окупованому Донбасі
11:40
Від вугільного серця до порожнечі: що залишилося від шахт Донбасу
07:30
Окупанти не поділили позиції: 21 вбитий та 17 поранених
11:46
В окупованому Маріуполі кількість учнів шкіл скоротилася більш ніж удвічі, першокласників — майже втричі: міськрада
усі новини
18:06
До Рівненської області прибув черговий евакуаційний потяг з Донеччини
17:57
У Маріуполі ударом уражена техніка РФ у промислових гаражах
17:49
Звільнення Удачного та Новоекономічного зменшить тиск на Покровськ та Мирноград – ЗСУ
17:39
Син підозрюваного у вбивстві нардепа Парубія загинув у Бахмуті
17:27
Поліцейський з Києва перевозив «ухилянтів» до кордону під виглядом спецназу
17:19
ЗСУ не дали військам РФ прорвати оборону на двох напрямках у Донецькій області: знищена техніка окупантів
17:15
Ердоган: Путін і Зеленський поки не готові до зустрічі
17:08
Армія РФ запустила по Україні дрони: ППО збила 48 цілей
17:05
Обвинувачений у розстрілі українських полонених став міністром у російському Дагестані
16:57
Російська армія окупувала село біля кордону Донецької та Дніпропетровської областей – DeepState
16:54
ЗСУ завдали удару по підкріпленню російських військ у Тьоткіно
16:50
Окупанти поранили фельдшера на Лиманщині
16:18
На Донеччині пошкоджено лісництво внаслідок російських атак
16:07
В'язня Азовсталі Євгена Капустяна засуджено на 18 років і він не потрапляє в обміни військовополонених
16:04
На Донеччині перші сім'ї першокласників вже отримали «Пакунок школяра» вартістю 5000 гривень — ОВА
15:33
З РФ та окупації повернули ще одну групу українських дітей
14:46
Путін запропонував перекрити Україні газ та світло
14:44
ЗСУ знищили пункт постійної дислокації одного з військових підрозділів РФ
14:19
Росія та Китай підписали меморандум про будівництво газопроводу «Сила Сибіру-2»
14:10
Уламки збитого російського БПЛА потрапили на територію дитсадка в Києві
усі новини
ВІДЕО
Місце удару по техніці ЗС РФ. У Маріуполі ударом уражена техніка РФ у промислових гаражах
02 вересня, 17:57
Удар ПС ЗСУ по армії РФ у Тьоткіно. ЗСУ завдали удару по підкріпленню російських військ у Тьоткіно
02 вересня, 16:54
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо та президент РФ Володимир Путін. Скріншот Путін запропонував перекрити Україні газ та світло
02 вересня, 14:46
Полум’я у бліндажі підрозділу РФ після влучання ЗСУ. ЗСУ знищили пункт постійної дислокації одного з військових підрозділів РФ
02 вересня, 14:44
Підозрюваний у вбивстві нардепа Парубія визнав свою провину. Фото: Верховна Рада України/Facebook) Вбивство нардепа Андрія Парубія: підозрюваний визнав свою провину
02 вересня, 13:42
Скріншот відео. Джерело: Генштаб ЗСУ Сили оборони звільнили село Удачне на Покровському напрямку
02 вересня, 12:13
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір