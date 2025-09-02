Звільнення Удачного та Новоекономічного зменшить тиск на Покровськ та Мирноград – ЗСУ

Ситуація поблизу Покровська та Мирнограда. Фото: карта DeepState

На Покровському напрямку є прогрес для українських військ. Про це в ефірі «Суспільного» повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Дніпро» Віктор Трегубов.



За його словами, звільнення селищ Удачне та Новоекономічне зменшить тиск на Покровсько-Мирноградську агломерацію.



«Одне селище із заходу (Удачне – ред.), друге – зі сходу (Новоекономічне – ред.). Росіяни намагалися тиснути з усіх боків - і із заходу, і зі сходу, і з півдня, намагалися підбиратися ще з півночі. Зараз цей тиск буде трохи ослаблений. Задум на оточення Покровська та обрізання лінії сполучення навколо нього не може реалізуватися, попри всю ту неймовірну «орду», яку вони там зібрали», – зазначив Трегубов.

Нагадаємо, що 31 серпня українська армія звільнила селище Новоекономічне.



2 вересня Генштаб ЗСУ повідомив про звільнення селища Удачне.