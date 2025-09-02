У Маріуполі ударом уражена техніка РФ у промислових гаражах

Місце удару по техніці ЗС РФ.

У Маріуполі вражено місце стоянки російської військової техніки в промислових гаражах. За попередніми даними, під удар потрапили елементи системи ППО, проте тип і кількість знищеної техніки уточнюються. Про це повідомив у Telegram керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

Він спростував заяви окупантів про нібито «збиту ракету»:

«Ну, хіба що техніка збила все собою — то так».



За попередньою інформацією, приліт припав на район вулиці Крайня, квартал Азов'я.



«Чудово. Продовжуємо фіксацію і спостереження з місця. Прекрасна тенденція: за останні сім днів це вже другий приліт. Перший був не дуже вдалим, а другий набагато кращим. Чекаємо третього — показового», — зазначив Андрющенко.