У напрямку окупованого Криму рухається пляма нафти після витоку поблизу Новоросійська. Що відомо

Пляма нафти, яка рухається у напрямку окупованого Криму. Фото: «Кримський вітер»

Близько 350 квадратних кілометрів становить площа розливу нафтопродуктів у Чорному морі внаслідок витоку поблизу міста Новоросійськ РФ. Про це стало відомо з повідомлення прокремлівської агенції «ТАСС» з посиланням на спеціаліста з дистанційних методів дослідження Сергія Станичного.



Він стверджує, що у його практиці такого великого плівкового забруднення у морі не спостерігало.



«При цьому плівка залишається доволі товстою для такого типу нафтопродуктів. Це означає, що зараз пляма складається з щонайменше 10 тонн нафтопродуктів. Вона локалізується на захід від Анапи, можливий невеликий викид на берег на північ від Анапи. Пляма рухається у бік Криму, але поки що проходить на південь від Керченської протоки», – сказав Станичний.



У Телеграм-каналі «Кримський вітер» з посиланням на дані супутникової зйомки заявили, що на сьогодні основна пляма витяглася на 100 кілометрів вздовж узбережжя Краснодарського краю РФ – від Новоросійська до Таманського півострова.



«Площа плями становить 211 квадратних кілометрів. Відокремилася від основної й рухається у бік Криму пляма нафти площею 14 квадратних кілометрів», – зазначили у «Кримському вітрі».



Витік стався 29 серпня на Морському терміналі Каспійського трубопровідного консорціуму поблизу Новоросійська.

Нагадаємо, що у бухті Новоросійська здетонував український морський дрон, загинули елітні водолази-розвідники РФ.