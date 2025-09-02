Армія РФ посилила тиск у Серебрянському лісі: у британській розвідці назвали мету росіян

Ситуація у Серебрянському лісі. Фото: карта DeepState

У Харківській та Сумській областях знизилася російська військова активність, оскільки Сухопутні війська РФ перекидають частини своїх сил на інші ділянки лінії фронту. Про це з посиланням на дані розвідки повідомили у Міністерстві оборони Великої Британії.



Передислокація сил, ймовірно, є частиною спроби посилити тиск на пріоритетних напрямках, зокрема в Донецькій області.



Повідомлення з відкритих джерел свідчать, що за останні два дні українські сили успішно провели контратаки на захід від міста Куп'янськ – важливого логістичного вузла в Харківській області. При цьому, за даними британської розвідки, за останній місяць Росія досягла значних успіхів у спробах оточити Куп'янськ.



«На півночі Донецької області за останні десять днів російські війська просунулися у Серебрянському лісі та ведуть боротьбу за нього. Армія РФ зміцнила позиції вздовж прилеглої річки Сіверський Донець, яка є природним оборонним бар'єром. Росіяни майже напевно використовують ліс як часткове укриття від БПЛА, націлюючись на селище Ямпіль, яке знаходиться приблизно за 10 кілометрів на захід від їхньої нинішньої позиції. Якщо Ямпіль буде захоплений, він, ймовірно, стане потенційною відправною точкою для наступу на місто Лиман – ключовий залізничний логістичний вузол за дев'ять кілометрів на північний захід від Ямполя», – зазначили у розвідувальному відомстві.

Нагадаємо, що російські війська майже втричі збільшили кількість артилерійських ударів на Лиманському напрямку.