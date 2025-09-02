Війська Росії кілька разів обстріляли Лиман: виникли масштабні пожежі

Наслідки обстрілу Лимана. Фото: ДСНС

1 вересня російські окупанти кілька разів вдарили по місту Лиман. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Донецькій області.



Внаслідок одного з обстрілів загорілися житловий будинок, господарська споруда та легковий автомобіль на площі 95 квадратних метрів. Рятувальники локалізували пожежу, але через повторні удари змушені були призупинити гасіння.



Інша пожежа виникла після чергової атаки – загорілися гаражі на загальній площі 500 квадратних метрів. Бійці ДСНС локалізували вогонь. Однак гасіння довелося зупинити через нові обстріли ЗС РФ.



У місті пошкоджені будинок, п'ять господарських споруд, інфраструктурний об'єкт та чотири одиниці транспорту.

Нагадаємо, що російські війська майже втричі збільшили кількість артилерійських ударів на Лиманському напрямку.