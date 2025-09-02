Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Очікуються дії російської морської піхоти на Часів Яр та його околиці – ЗСУ

02 вересня 2025, 21:03

Ситуація у Часовому Яру. Фото: карта DeepState Ситуація у Часовому Яру. Фото: карта DeepState

ЗСУ очікують певних дій з боку російської морської піхоти на місто Часів Яр та його околиці. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Дніпро» Віктор Трегубов.

За його словами, ці дії певним чином готувалися деякий час.

«І те, що зараз відбувається – скоріше схоже на «перші ластівки». Наразі вони поки що повну силу того, що вони зібрали, не задіяли. Однак подивимося, як воно буде далі. Ми до цього сценарію готові», – заявив речник ОСУВ «Дніпро».

Нагадаємо, що Росія також зосередила велику кількість морської піхоти на Покровському напрямку.

ТЕГИ

Люди
Віктор Трегубов
Місця
Часів Яр
Організації
ЗСУ ЗС РФ
Інше
Війна Ситуація на фронті Морська піхота Наступ РФ
@novosti.dn.ua

Очікуються дії російської морської піхоти на Часів Яр та його околиці – ЗСУ
