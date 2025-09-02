Очікуються дії російської морської піхоти на Часів Яр та його околиці – ЗСУ

Ситуація у Часовому Яру. Фото: карта DeepState

ЗСУ очікують певних дій з боку російської морської піхоти на місто Часів Яр та його околиці. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Дніпро» Віктор Трегубов.



За його словами, ці дії певним чином готувалися деякий час.



«І те, що зараз відбувається – скоріше схоже на «перші ластівки». Наразі вони поки що повну силу того, що вони зібрали, не задіяли. Однак подивимося, як воно буде далі. Ми до цього сценарію готові», – заявив речник ОСУВ «Дніпро».

Нагадаємо, що Росія також зосередила велику кількість морської піхоти на Покровському напрямку.