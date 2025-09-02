Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

«Верховний суд ДНР» виніс «вирок» бійцю «Азова», якого окупанти обвинувачують у «вбивстві» жителя Маріуполя

02 вересня 2025, 21:35

«Верховний суд ДНР» виніс «вирок» бійцю «Азова», якого окупанти обвинувачують у «вбивстві» жителя Маріуполя

Так званий «Верховний суд ДНР» виніс «вирок» у кримінальній справі стосовно 25-річного військовослужбовця 12-ї бригади оперативного призначення «Азов» НГУ Олега Марічану. Про це стало відомо із повідомлення фейкової «Прокуратури ДНР».

Окупанти стверджують, що нібито «у березні 2022 року Марічану, виконуючи злочинний наказ командира про викрадення транспортних засобів у мирних жителів Маріуполя і подальшу їх передачу ЗСУ, спільно зі співслужбовцем виявив припаркований поряд з будинком автомобіль і власника машини, що стояв поруч».

«Після цього вимагав від чоловіка передати їм ключі. Отримавши відмову, Марічану з автоматичного пістолета Стєчкіна двічі вистрілив у стегно потерпілого. Від отриманих вогнепальних поранень чоловік помер на місці», – зазначили в окупаційному відомстві.

Псевдосуд «засудив» Марічану до 24 років позбавлення волі з відбуванням покарання у виправній колонії суворого режиму.

Нагадаємо, що у червні «Верховний суд ДНР» виніс «вирок» бійцям «Азова», яких окупанти обвинувачують в «обстрілі» селища під Маріуполем.

ТЕГИ

Місця
Маріуполь
Організації
Азов ЗСУ Верховний суд ДНР
Інше
Війна окупація Вбивство Вирок
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
17:57
У Маріуполі ударом уражена техніка РФ у промислових гаражах
15:33
З РФ та окупації повернули ще одну групу українських дітей
11:30
Партизани порушили логістику окупантів під Дебальцевим
11:24
На окупованій Донеччині майже 3000 осіб оштрафовано російськими судами за порушення комендантської години
10:47
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
10:43
18-а Слов'янська бригада НГУ: Росія знищила канал «Сіверський Донець–Донбас»
08:59
Російські війська проводять ротацію між Донбасом та Херсонщиною
18:40
ГУР і Спротив знищили командний пункт 35-ї армії РФ на Запоріжжі
17:45
У будівлі IT-хабу захопленого Маріуполя функціонуватиме музей «сво»
17:14
У окупованій Ясинуватій показали розбиті й розграбовані потяги УЗ
15:46
У школах Луганщини навчатимуться майже 17 тисяч дітей
15:21
Під дулом автомата: як починається «навчальний рік» у Приазов'ї
13:39
У Криму половина шкільних автобусів без водіїв через мобілізацію
11:51
В окупованому Маріуполі пенсіонерка віддала шахраям 380 тисяч рублів
11:01
ГУР показало відео ліквідації російських Мі-8 у Криму
10:27
У Маріупольському порту знову вантажать вкрадене зерно та вугілля
16:42
Без води та вчителів: як зустрічають 1 вересня в окупованому Донбасі
11:40
Від вугільного серця до порожнечі: що залишилося від шахт Донбасу
07:30
Окупанти не поділили позиції: 21 вбитий та 17 поранених
11:46
В окупованому Маріуполі кількість учнів шкіл скоротилася більш ніж удвічі, першокласників — майже втричі: міськрада
усі новини
22:44
Росія накопичує сили на деяких ділянках фронту – Зеленський
21:56
ЗСУ дронами знищили укріплення з піхотою російських військ на Краматорському напрямку
21:35
«Верховний суд ДНР» виніс «вирок» бійцю «Азова», якого окупанти обвинувачують у «вбивстві» жителя Маріуполя
21:03
Очікуються дії російської морської піхоти на Часів Яр та його околиці – ЗСУ
20:19
Війська Росії кілька разів обстріляли Лиман: виникли масштабні пожежі
19:25
Армія РФ посилила тиск у Серебрянському лісі: у британській розвідці назвали мету росіян
18:52
У напрямку окупованого Криму рухається пляма нафти після витоку поблизу Новоросійська. Що відомо
18:38
Рятувальники евакуювали 11 осіб з прифронтової Костянтинівки
18:06
До Рівненської області прибув черговий евакуаційний потяг з Донеччини
17:57
У Маріуполі ударом уражена техніка РФ у промислових гаражах
17:49
Звільнення Удачного та Новоекономічного зменшить тиск на Покровськ та Мирноград – ЗСУ
17:39
Син підозрюваного у вбивстві нардепа Парубія загинув у Бахмуті
17:27
Поліцейський з Києва перевозив «ухилянтів» до кордону під виглядом спецназу
17:19
ЗСУ не дали військам РФ прорвати оборону на двох напрямках у Донецькій області: знищена техніка окупантів
17:15
Ердоган: Путін і Зеленський поки не готові до зустрічі
17:08
Армія РФ запустила по Україні дрони: ППО збила 48 цілей
17:05
Обвинувачений у розстрілі українських полонених став міністром у російському Дагестані
16:57
Російська армія окупувала село біля кордону Донецької та Дніпропетровської областей – DeepState
16:54
ЗСУ завдали удару по підкріпленню російських військ у Тьоткіно
16:50
Окупанти поранили фельдшера на Лиманщині
усі новини
ВІДЕО
Удар по укріпленню з піхотою росіян на Краматорському напрямку. Фото: кадр із відео ЗСУ дронами знищили укріплення з піхотою російських військ на Краматорському напрямку
02 вересня, 21:56
Евакуація з Костянтинівки. Рятувальники евакуювали 11 осіб з прифронтової Костянтинівки
02 вересня, 18:38
Місце удару по техніці ЗС РФ. У Маріуполі ударом уражена техніка РФ у промислових гаражах
02 вересня, 17:57
Удар ПС ЗСУ по армії РФ у Тьоткіно. ЗСУ завдали удару по підкріпленню російських військ у Тьоткіно
02 вересня, 16:54
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо та президент РФ Володимир Путін. Скріншот Путін запропонував перекрити Україні газ та світло
02 вересня, 14:46
Полум’я у бліндажі підрозділу РФ після влучання ЗСУ. ЗСУ знищили пункт постійної дислокації одного з військових підрозділів РФ
02 вересня, 14:44

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір