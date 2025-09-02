«Верховний суд ДНР» виніс «вирок» бійцю «Азова», якого окупанти обвинувачують у «вбивстві» жителя Маріуполя

Так званий «Верховний суд ДНР» виніс «вирок» у кримінальній справі стосовно 25-річного військовослужбовця 12-ї бригади оперативного призначення «Азов» НГУ Олега Марічану. Про це стало відомо із повідомлення фейкової «Прокуратури ДНР».



Окупанти стверджують, що нібито «у березні 2022 року Марічану, виконуючи злочинний наказ командира про викрадення транспортних засобів у мирних жителів Маріуполя і подальшу їх передачу ЗСУ, спільно зі співслужбовцем виявив припаркований поряд з будинком автомобіль і власника машини, що стояв поруч».



«Після цього вимагав від чоловіка передати їм ключі. Отримавши відмову, Марічану з автоматичного пістолета Стєчкіна двічі вистрілив у стегно потерпілого. Від отриманих вогнепальних поранень чоловік помер на місці», – зазначили в окупаційному відомстві.



Псевдосуд «засудив» Марічану до 24 років позбавлення волі з відбуванням покарання у виправній колонії суворого режиму.

Нагадаємо, що у червні «Верховний суд ДНР» виніс «вирок» бійцям «Азова», яких окупанти обвинувачують в «обстрілі» селища під Маріуполем.