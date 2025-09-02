Росія накопичує сили на деяких ділянках фронту – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Україна зараз бачить чергові накопичення російських сил на деяких ділянках фронту. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.



За його словами, Росія продовжує завдавати ударів.



«Звісно, ми будемо відповідати на це. Відповідати, зокрема, асиметрично, щоб Росія точно відчувала наслідки свого нахабства. І ми продовжуємо працювати з партнерами задля тиску на Росію – і це буде. Нічого, крім сили, Росія не чує і брехатиме, доки не буде достатньо сильних її втрат», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, що Росія зосередила велику кількість морської піхоти на Покровському напрямку.