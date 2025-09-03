На окупованій Луганщині у дитсадках стане обов'язковою російська пропаганда – ОВА

Дитячий садок в окупованому Сіверськодонецьку. Фото: «Уряд ЛНР»

На окупованій Луганщині у дитячих садках отримали вказівки щодо обов'язкового проведення російських пропагандистських заходів. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко.



За його словами, впроваджений у 2024 році пілотний проєкт «Орлята-дошкільнята» набув поширення.



«Тематичні бесіди на кшталт «Розмови про важливе», під час яких здійснюється пропаганда «руського миру», офіційно розпочинатимуться не в першому класі, а ще в закладах дошкільної освіти», – розповів Харченко.

Нагадаємо, що на окупованій Луганщині школярі вивчатимуть російські «твори» про війну проти України.