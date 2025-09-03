Окупанти готують бойових медиків у коледжі Генічеська

Росіяни використовують захоплений медичний коледж у Генічеську для підготовки бойових медиків. Про це повідомляє Центр національного спротиву.
У тимчасово окупованому місті загарбники створили спеціальні класи, де бойовиків навчають тактичної медицини за направленням з військових частин.
Заняття проходять поруч з цивільними студентами, тобто ворог знову прикривається місцевим населенням, використовуючи людей як живий щит.
Нагадаємо, на окупованій Луганщині у дитсадках стане обов'язковою російська пропаганда.
