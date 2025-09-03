РФ атакувала Україну ракетами та дронами: ППО збила 451 ціль

Протиповітряна оборона збила 451 ціль. Фото: Вікіпедія

Російська армія в ніч на 3 вересня запустила по Україні 502 БПЛА з семи напрямків та 24 ракет різних типів. Протиповітряна оборона збила 451 ціль. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«У ніч на 3 вересня (з 16:00 2 вересня) противник завдав комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БПЛА, ракет повітряного та морського базування. Загалом під час удару радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 526 засобів повітряного нападу», — йдеться у повідомленні.



Росіяни запустили:



- 502 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників-імітаторів різних типів з напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда – Крим;



- 16 крилатих ракет Калібр з акваторії Чорного моря;



- 8 крилатих ракет Х-101 з повітряного простору Саратовської області та Краснодарського краю.





Станом на 09:00 протиповітряна оборона збила 451 ціль:



- 430 ворожих БпЛА типу Shahed та дронів-імітаторів різних типів;



- 14 крилатих ракет Калібр;



- 7 крилатих ракет Х-101.



Також зафіксовано влучання 3 ракет та 69 ударних БпЛА на 14 локаціях, падіння збитих (уламки) на 14 локаціях.



Раніше ми писали, що за 2 вересня росіяни поранили 14 мешканців Донецької області.

