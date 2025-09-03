В Івано-Франківській області локалізовано пожежу після обстрілу РФ

Рятувальники ліквідують пожежу на складі в Івано-Франківській області після обстрілу РФ.

В Івано-Франківській області рятувальники ліквідують масштабну пожежу, що виникла в результаті російського обстрілу. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України в регіоні.



Займання охопило складські приміщення на трьох ділянках загальною площею близько 9 тис. кв. м. Рятувальникам вдалося локалізувати пожежу, роботи з її ліквідації тривають.



«Постраждалих немає. На місці працюють 130 рятувальників і 35 одиниць техніки ДСНС», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Росія атакувала Україну ракетами та дронами, а сили ППО збили 451 повітряну ціль.

Рятувальники ліквідують пожежу на складі в Івано-Франківській області після обстрілу РФ.

Рятувальники ліквідують пожежу на складі в Івано-Франківській області після обстрілу РФ.