В Івано-Франківській області локалізовано пожежу після обстрілу РФ

В Івано-Франківській області рятувальники ліквідують масштабну пожежу, що виникла в результаті російського обстрілу. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України в регіоні.
Займання охопило складські приміщення на трьох ділянках загальною площею близько 9 тис. кв. м. Рятувальникам вдалося локалізувати пожежу, роботи з її ліквідації тривають.
«Постраждалих немає. На місці працюють 130 рятувальників і 35 одиниць техніки ДСНС», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Росія атакувала Україну ракетами та дронами, а сили ППО збили 451 повітряну ціль.
