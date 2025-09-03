Костянтинівка під обстрілом: палають будинки

З ранку 3 вересня російські окупаційні війська обстрілюють місто Костянтинівка Донецької області.
За інформацією місцевих пабліків, зафіксовано прильоти в районі Дорожньої та інфекційної лікарень – там виникла пожежа.
Крім того, було обстріляно район залізничного вокзалу та вулиця Мірошниченка.
Також зазначається, що за вечір і ранок через атаки російських дронів згоріли три будинки. Досі палають будинки на вулиці Орджонікідзе.
Попередньо, без постраждалих.
Раніше повідомлялося, що внаслідок російських обстрілів міста Дружківка в ніч проти 3 вересня поранено 7 мирних жителів, серед яких 16-річна дівчина.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях