Костянтинівка під обстрілом: палають будинки

З ранку 3 вересня російські окупаційні війська обстрілюють місто Костянтинівка Донецької області.

За інформацією місцевих пабліків, зафіксовано прильоти в районі Дорожньої та інфекційної лікарень – там виникла пожежа.

Крім того, було обстріляно район залізничного вокзалу та вулиця Мірошниченка.

Також зазначається, що за вечір і ранок через атаки російських дронів згоріли три будинки. Досі палають будинки на вулиці Орджонікідзе.

Попередньо, без постраждалих.

Раніше повідомлялося, що внаслідок російських обстрілів міста Дружківка в ніч проти 3 вересня поранено 7 мирних жителів, серед яких 16-річна дівчина.