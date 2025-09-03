Іл-76 здійснив аварійну посадку в Красноярському краї

Військовий транспортний літак Іл-76 здійснив аварійну посадку в аеропорту Черемшанка Красноярського краю, повідомляє ASTRA.



Борт вилетів з Красноярська в напрямку Улан-Уде, проте через проблеми з двигуном екіпаж був змушений сідати на найближчому аеродромі. Черемшанка в основному використовується малою авіацією, і її злітно-посадкова смуга могла виявитися занадто короткою для важкого літака.



Після посадки Іл-76 викотився за межі ЗПС приблизно на 50 метрів. Постраждалих не зафіксовано. На місці працюють аварійні служби. Офіційних коментарів поки немає.