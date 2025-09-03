Росіяни двічі вдарили по промзоні Краматорська

У середу, 3 вересня, російські окупанти двічі обстріляли Краматорськ на Донеччині. Про це повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.
«З 6:30 по 6:40, відбулося два ворожі обстріли, попередньо під ударом виявилася промзона», — йдеться у повідомленні.
У відомстві уточнили, що 2 вересня о 12:15 російські війська завдали удару застосуванням БпЛА «Блискавка-2» по приватному сектору.
Пошкоджено три житлові будинки. Обійшлося без постраждалих.
Раніше ми писали, що внаслідок російських обстрілів міста Дружківка в ніч проти 3 вересня поранено 7 мирних жителів, серед яких 16-річна дівчина.
