У Костянтинівці припинила роботу остання лікарня

03 вересня 2025, 11:07

Остання лікарня припинила роботу у Костянтинівці Донецької області.

У місті Костянтинівка Краматорського району Донецької області через щоденні російські обстріли та нестачу лікарів припинили роботу стаціонарні відділення та поліклініка багатопрофільної міської лікарні інтенсивного лікування.

Про це повідомив канал «Типова Костянтинівка».

Зазначається, що це була остання лікарня, яка працювала у місті.

Канал повідомляє, що до повномасштабного вторгнення лікарня надавала допомогу понад 100 тисячам жителів громади, а потім приймала пацієнтів із Бахмута, Торецька та Часового Яру.

Нагадаємо, від самого ранку 3 вересня російські окупаційні війська обстрілюють місто Костянтинівка Донецької області. За інформацією місцевих пабліків, зафіксовано прильоти в районі Дорожньої та інфекційної лікарень – там виникла пожежа.

Крім того, було обстріляно район залізничного вокзалу та вулиця Мірошниченка.

