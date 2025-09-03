У Дружківці сталася смертельна аварія: одна людина загинула, ще одна постраждала

У Дружківці Донецької області 2 вересня сталася дорожньо-транспортна пригода. В результаті інциденту є загибла та травмована. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



«До Служби порятунку надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в місті Дружківка, яка сталася внаслідок зіткнення двох автомобілів. Усередині легкового авто було двоє людей», — йдеться в повідомленні.



У відомстві уточнили, що за допомогою буксирувального троса рятувальники витягли автомобіль із кювету на проїжджу частину та використовуючи шанцевий інструмент вилучили тіло загиблої жінки 1970 року народження.



Чоловіка 1969 року народження рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту деблокували з понівеченої машини. Він знаходиться у медичному закладі.



