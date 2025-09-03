У Росії помер творець штурмовика Су-25

Юрій Івашечкін

Помер творець літака-штурмовика Су-25 Юрій Івашечкін. Про це повідомила пресслужба «Ростеху», передає «Комерсант».

Авіакнструктору було 90 років.

Івашечкін також брав участь у розробці військових літаків Су-9, Су-15, Су-24 та Т-4.

Він був Лауреатом державної премії СРСР, нагороджений орденами Трудового Червоного Прапора та «Знак Пошани».

Довідка: Су-25 — штурмовик, броньований дозвуковий військовий літак. Він призначений для безпосередньої підтримки сухопутних військ за прямої видимості цілі, а також знищення об'єктів із заданими координатами цілодобово в будь-яких метеоумовах.

Су-25 вперше піднявся у повітря 22 лютого 1975 року.

Літаки цього типу експлуатуються з 1981 року. Перебувають на озброєнні Повітряних сил ЗСУ та ПКС РФ. Їх активно використовують у нинішніх військових діях.