Війська Росії обстріляли Добропілля та Лиман: виникли пожежі, рятувальники потрапили під повторні удари

Наслідки обстрілу Лимана. Фото: ДСНС

2 вересня російська армія вдарила по місту Добропілля. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Донецькій області.



Рятувальники двічі гасили пожежі, які виникли через обстріли приватного сектору. Горіли житловий будинок, господарські споруди та легковий автомобіль. Під час гасіння пожеж бійці ДСНС потрапили під повторний обстріл. Особовий склад вимушено призупинив роботи та повернувся до підрозділу.



Вночі два російські БПЛА атакували непрацюючу лікарню. Загорілася покрівля будівлі. Рятувальники загасили вогонь на площі 100 квадратних метрів.



Окупанти також обстріляли житлову забудову міста Лиман. Загорілися приватний будинок та гараж. Бійці ДСНС локалізували пожежу на загальній площі 63 квадратних метри. Під час гасіння рятувальники потрапили під повторний обстріл та змушені були призупинити роботи.

Нагадаємо, що армія РФ за добу вдарила по кількох містах Донецької області, внаслідок чого поранені 14 людей.