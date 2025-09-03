В окупованому Сіверськодонецьку через відсутність пального скоротили рух маршруток

У тимчасово захопленому Сіверськодонецьку Луганської обалсті скорочено рух маршруток через відсутність пального. Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко.



«Відповідні оголошення розміщено на зупинках громадського транспорту. Тому що через відсутність мобільного зв'язку та інтернету інших джерел отримання інформації місцеві не мають», — зазначив він.



За словами Харченка, кільком маршрутам перевезення пасажирів здійснюватимуть лише по два автобуси.



Раніше ми писали, що у тимчасово окупованому Луганську закінчився бензин марок АІ-92 та АІ-95. Місцеві жителі повідомляють, що на заправках вишиковуються величезні черги: щоб заправитися, доводиться чекати по кілька годин.

