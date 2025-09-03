З Комарської громади евакуювали за тиждень п'ятьох жителів: відомо, скільки людей залишаються

На Донеччині триває обов'язкова евакуація громадянських мешканців. Протягом останнього тижня з Комарської громади Донецької області було евакуйовано 5 мешканців. Про це повідомили у пресслужбі Волноваської райдержадміністрації у Facebook.



«Станом на 03.09.2025 у Великоновосілківській селищній громаді залишається 48 осіб, у Комарській сільській громаді 82», — йдеться у повідомленні.



У відомстві уточнили, що з громад усі діти евакуйовані.



Раніше ми писали, що у Костянтинівці рятувальники евакуювали ще 11 людей з прифронтового міста.

