Плотницький не сидить у в'язниці, а літає до Туреччини: ЗМІ дізналися, як живе колишній голова «ЛНР» у Росії

Колишній глава угруповання «ЛНР» Ігор Плотницький та його рідні володіють щонайменше 10 об'єктами нерухомості у Воронезькій області РФ. Про це повідомляє «Телебачення Тронто», посилаючись на інформацію про його пересування по світу та зареєстрований бізнес у російських державних реєстрах.



Сім'я володіє квартирами, комерційними приміщеннями та земельними ділянками. Частину з них Плотницькі здають в оренду. Так, наприклад, велика мережа магазинів «Магніт» орендувала у Плотницького приміщення. А компанія ТОВ «Февраль» орендувала у Плотницького автостоянку у Воронежі у 2022 році.

Інфографіка: «Телебачення Тронто»

Анастасія — дочка Плотницького — веде бізнес під іншим прізвищем. Есанова Анастасія теж займається орендою, купівлею та продажем нерухомості. В одному із приміщень, що належать родині Плотницьких, вона відкрила фотостудію.



Син Станіслав Плотницький, вірогідно, здає в оренду приміщення магазину «Техноком» або є власником цього магазину.



Попри санкції від західних країн, Плотницький продовжує подорожувати іншими країнами, в основному курортними. Видання повідомляє, що у 2021 він літав до Єгипту. У 2023 році Плотницький літав до Туреччини та Вірменії.

Чим відомий Ігор Плотницький?

Ігор Плотницький пробув «міністром оборони ЛНР» з 23 травня до 14 серпня 2014 року. Згодом він очолив формування «ЛНР» аж до листопада 2017 року.



Плотницький разом із оточенням залишив Луганськ 23 листопада 2017 року після кількох днів активної фази конфлікту із прихильниками «глави МВС ЛНР» Ігоря Корнета. У той же день з'явилася інформація про те, що Плотницький був помічений в аеропорту Москви та опубліковано відповідне відео.

Він нібито пішов у відставку за станом здоров'я, але у ЗМІ писали, що Плотницького змістили внаслідок перевороту. У Росії його нібито заарештували за крадіжку 1 млрд доларів США, виділених Кремлем, і утримували в петербурзькому СІЗО.

Навесні 2021 року суд у Дніпрі засудив колишнього «голову ЛНР» Ігоря Плотницького та двох командирів бойовиків «ЛНР» Олександра Гурєєва та Андрія Патрушева до довічного позбавлення волі без конфіскації майна. Вирок винесено у справі про збитий у 2014 році український літак Іл-76.