ЗСУ знищили групу окупантів на підступах до Покровська

Група ЗС РФ розбігається при появі дрона ЗСУ.

Невеликими групами російські війська намагаються проникнути в Покровськ. Одну з таких спроб зафіксував український дрон. Відео оприлюднила 25-та окрема повітряно-десантна Січеславська бригада.



«Січеславці зустрічають. Перетворюємо техніку на металобрухт, а живу силу ворога — на статистику. Тримаємо стрій. Знищуємо!», — йдеться в повідомленні військових.



На кадрах видно, як група з чотирьох загарбників намагалася на автомобілі прорватися в місто. Однак дрон ЗСУ вчасно вразив машину.







За даними Генштабу, втрати російських військ минулої доби склали 780 осіб. Українські захисники також знищили один танк, чотири бойові броньовані машини, 41 артсистему, 338 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 112 автомобілів та чотири одиниці спецтехніки.