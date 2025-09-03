Армія РФ вдарила по Костянтинівці: у місті пошкоджені будинки, є поранена

Наслідки обстрілу Костянтинівки. Фото: Костянтинівська МВА

3 вересня російські окупанти обстріляли місто Костянтинівка Донецької області. Про це повідомив голова Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



Пошкоджені вісім приватних будинків та три п'ятиповерхівки.



Внаслідок удару FPV-дрона поранення отримала одна людина, яка перебувала в автомобілі під час руху. Легкова машина також пошкоджена.

Нагадаємо, що 2 вересня війська Росії обстріляли Добропілля та Лиман на Донеччині, у містах виникли пожежі, рятувальники потрапили під повторні удари.