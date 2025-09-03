На Одещині прикордонники застрелили 23-річного харків'янина під час спроби незаконно перетнути кордон — ДБР

При спробі незаконного перетину кордону з Молдовою на Одещині прикордонники застрелили 23-річного харків'янина.

Про це сьогодні повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань (ДБР).

Зазначається, що 1 вересня близько 18:00 прикордонники помітили чоловіків, які перелазили через захисні споруди, а після неуспішних закликів зупинитися зробили кілька «попереджувальних пострілів» у бік порушників.

Згодом було виявлено тіло одного з втікачів з вогнепальним пораненням, несумісним із життям. Загиблим виявився 23-річний харків'янин.

Другого чоловіка затримали.

За цим фактом ДБР відкрило кримінальне провадження.