У DeepState розповіли подробиці, як ЗСУ відкинули російські війська поблизу Товстого на Донеччині

Ситуація поблизу Товстого. Фото: карта DeepState

Сили оборони України відкинули російську армію поблизу села Товсте Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState.



Бійцям ЗСУ вдалося знищити позиції окупантів по трасі із села Піддубне у напрямку села Іскра. Таким чином, контроль армії РФ там уже відсутній.



«Водночас продовжуються просочування малих груп між селом Зелений Гай та Товстим до Іскри. Там уже росіян знищують чи беруть у полон», – зазначили аналітики.

Нагадаємо, що 3 вересня у DeepState повідомили про те, що українські війська відкинули російську армію біля Товстого.



Раніше ЗСУ відбили у загарбників частину самого села.