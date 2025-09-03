У DeepState розповіли подробиці, як ЗСУ відкинули російські війська поблизу Товстого на Донеччині

Сили оборони України відкинули російську армію поблизу села Товсте Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState.
Бійцям ЗСУ вдалося знищити позиції окупантів по трасі із села Піддубне у напрямку села Іскра. Таким чином, контроль армії РФ там уже відсутній.
«Водночас продовжуються просочування малих груп між селом Зелений Гай та Товстим до Іскри. Там уже росіян знищують чи беруть у полон», – зазначили аналітики.
Нагадаємо, що 3 вересня у DeepState повідомили про те, що українські війська відкинули російську армію біля Товстого.
Раніше ЗСУ відбили у загарбників частину самого села.